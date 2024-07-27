'Он абсолютно проукраинский': в Нацполиции рассказали о мотивах подозреваемого в убийстве Фарион. Видео

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов убежден, что 18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, придерживается проукраинской позиции. Парень уважает Украину и "считает, что поступил правильно".

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Об этом Небытов сказал в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что подозреваемый "был участником определенных групп не очень проукраинского направления", но является патриотом Украины.

"Есть человек, абсолютно проукраинский. Я лично с ним общался. Он уважает Украину. Его отец воюет в определенной бригаде. Он любит Украину и ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество", – утверждает Небытов.

Также, по его словам, в группах, участником которых он был, парню давали рекомендации, как замаскировать себя, как остаться незамеченным, как сделать так, чтобы не быть разоблаченным в совершении преступления.

Небитов также отметил, что парень выбрал Фарион как жертву, потому что она была незащищена.

"Он выбрал себе объект, который был максимально незащищенным. Адрес (Ирины Фарион. – Ред.) он взял из роликов в Youtube", – сказал замглавы Нацполиции.

Ранее журналисты нашли отца задержанного, который служит на фронте, и он сказал, что у сына нет никаких украинофобских взглядов и он является патриотом Украины.

"Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", – заявил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Верховной Рады Украины 7 созыва, известного языковеда Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко заключен под стражу без альтернативы внесению залога.

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