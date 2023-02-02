Около миллиона долларов прятал в диване: появилось видео обысков у чиновника-фигуранта дела о мошенничестве на закупках Минобороны

В ходе обыска у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках у Минобороны эксзамминистра обороны Александра Миронюка был найден почти миллион долларов. Такую сумму чиновник прятал в диване.

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Соответствующее видео распространили в сети. Обыск у фигуранта дела состоялся еще в августе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).

На кадрах запечатлен момент изъятия средств во время следственных действий – мужчина, вероятно, следователь, достал их из боковой ниши у дивана или кровати. Пачки денег в украинской валюте образовали огромную кучу.

Напомним: скандал, который еще в марте 2022 разгорелся вокруг Министерства обороны, был связан с закупками вооружения. Тогда в поле зрения следователей попали, в частности, и один из руководителей спецэкспортера оружия компании "Прогресс" Александр Миронюк.

Летом 2022 года у чиновника, которого подозревали в причастности к делу с бронежилетами, прошли обыски, во время которых у него изъяли огромную сумму денег, спрятанных в диване. У Миронюка в ходе обысков нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ вместе с коллегами по силовому блоку 1 февраля провела оперативно-следственные мероприятия, направленные на борьбу с внутренним врагом. Речь идет о лицах, которые вредят безопасности страны в разных сферах;

– до народного депутата України від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", забудовника Вадима Столара прийшли з обшуками співробітники СБУ. Офіційних заяв стосовно того, що саме шукають правоохоронці та в межах якого провадження вони завітали до колишнього члена ОПЗЖ, наразі немає.

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