В Украине заявили о фейке РФ вокруг корабля 'Донбасс': провокация не прошла

Корабль Военно-морских сил Украины "Донбасс" не заходил в "чувствительные зоны". Он выполняет задачи в своих территориальных водах.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в ответ на заявления ФСБ РФ. Ранее россияне утверждали, что корабль якобы двигался в сторону Керченского пролива и "создавал угрозу безопасности мореплавания".

"О фейковых заявлениях ФСБ России в интернете. Судно ВМС ВСУ "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. Сейчас он возвращается на базу", – сказано в сообщении.

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В ФСБ утверждают, что "Донбасс" в четверг, 9 декабря, в 9:12 снялся с рейда в порту Мариуполь и выдвинуклся в направлении Керченского пролива.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания. Заявок… на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", – сказано в сообщении.

По состоянию на 22:15, движение других судов через Керченский пролив фактически было остановлено.

Отметим, что корабль "Донбасс", длинной 122 метра, может вмещать 145 членов экипажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их вернули в Украину во время обмена пленными.

Тогда, по словам экспертов, действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, ведь военные корабли и их экипажи обретают абсолютный иммунитет. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, задерживать и осуществлять судебное преследование. В октябре Арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины к РФ по захвату кораблей.