Суд в Гааге начал рассмотрение иска к РФ о захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины к РФ по захвату украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На слушаниях определяется наличие у Арбитража юрисдикции рассматривать дело по существу.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, Украину представляет мощная команда высокопрофессиональных украинских и международных юристов и дипломатов.

"Настроены решительно, чтобы доказать ничтожность аргументов России и привлечь ее к международной правовой ответственности", – подчеркнул представитель МИД.

Он отметил четкую украинскую позицию: действия России грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, ведь военные корабли и их экипажи обретают абсолютный иммунитет. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, задерживать и осуществлять судебное преследование.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российский корабль протаранил буксир ВМС Украины, а затем россияне с применением оружия захватили три украинских корабля – "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь".

Как следствие, в плен попали 24 члена экипажа, трое из которых были ранены. Международный трибунал ООН по морскому праву требовал освободить моряков, но Москва не отреагировала на это.

Впоследствии моряков удалось вернуть при обмене пленными.

В прошлом году Шевченковский районный суд Киева отказался разрешить задержание российских силовиков, которые участвовали в захвате украинских кораблей и моряков. Это решение не было обжаловано стороной обвинения.

Речь тогда шла о командирах кораблей "Дон" и "Суздалец" Алексее Саляеве и Сергее Щербакове, а также о сотрудниках пограничного управления ФСБ Андрее Шеине и Алексее Шатохине.