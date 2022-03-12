Оккупанты в Николаеве обстреляли онкологическую больницу и бьют по жилым кварталам. Видео

Российские оккупанты обстреляли онкологическую больницу в Николаеве. Также вражеская армия наносит удары по жилым кварталам.

Об этом сообщил начальник областного управления Минздрава Максим Безносенко в Facebook поздно вечером в пятницу, 11 марта. "Только что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии", – написал он.

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"Нелюди попали, но большого вреда, к счастью не нанесли. Так что работаем дальше", – добавил Безносенко.

Также оккупанты устроили массированные обстрелы жилых кварталов в Николаеве, о чем накануне сообщил глава областной ВГА Виталий Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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