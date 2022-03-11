Украина знает о всех планах РФ, войну хотят продолжать только Путин и Шойгу, – глава ГУР Буданов

Большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, продолжать войну в России хотят только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Буданов подчеркнул, что все мечты оккупантов о быстром захвате Украины рухнули очень быстро. "Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие-либо попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", – сказал он.

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"18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которые у россиян никогда еще не было", – отметил Буданов.

По его словам, в военно-политическом руководстве России начались большие проблемы. "Сейчас осталось два человека, которые абсолютно откровенно выступают за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России", – добавил глава ГУР.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Президент США Джо Байден согласен, что Путин уже проиграл в войне против Украины. По его словам, шансов победить у диктатора нет.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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