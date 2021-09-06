Оккупанты в Крыму арестовали замглавы Меджлиса Джелялову. Фото

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову избрали меру пресечения. Суд в оккупированном Россией Крыму отправил его под стражу на два месяца.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественного объединения "Крымская солидарность". Таким образом, Джелялов будет находится под арестом до 4 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что сторона обвинения настаивала на такой мере пресечения из-за того, что заместителя главы Меджлиса "подозревают в совершении тяжкого преступления и он может скрыться от правосудия".

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В то же время защита Джелялова отрицала такие доводы, отмечая также, что у него малолетние дети и больные родители, которые находятся на его иждивении.

Его и еще нескольких граждан задержали 3 сентября. Это Нариман Джелялов, Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов. Также в их домах были проведены обыски. На следующей день были схвачены еще 42 жителя Крыма.

Из-за действий оккупантов прокуратура Крыма и города Севастополя открыла уголовное производство по фактам нарушения неприкосновенности жилья и нарушения законов и обычаев ведения войны.

В ведомстве отметили, что к задержанным двое суток не пускали ни адвокатов, ни родных, а Джелялова подвергали пыткам и жестоко обращались с ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нариману Джелялову может грозить до 15 лет тюрьмы. Его обвиняют "в участии в диверсии".