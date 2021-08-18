Оккупанты в Крыму арестовали задержанных накануне крымских татар. Фото

Оккупанты в Крыму отправили в СИЗО двух крымских татар, которых незаконно задержали после обысков в Симферополе. В среду, 18 августа, так называемый "Ленинский районный суд Севастополя" избрал меру пресечения украинским гражданам Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву – их отправили под арест на два месяца.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что Мурасова и Абдуллаева оккупационная власть задержали 17 августа после обысков у них дома. Всего в тот день оккупанты задержали пять человек, троим из них сразу был избран аналогичный мера пресечения (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Рустам Мурасов и Заур Абдуллаев находиться в СИЗО до 11 октября 2021 по ложным обвинениям в участии и организации "Хизб ут-Тахрир" (международная исламская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме, – ред.).

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"Незаконно арестованы крымские татары являются общественными активистами. Они систематически посещали политически мотивированные судебные заседания над соотечественниками, поддерживали семьи политзаключенных ", – отметила Денисова.

Омбудсмен также отметила, что Заур Абдуллаев болеет сахарным диабетом второго типа, что требует особого лечения, и пребывание в СИЗО угрожает его жизни.

"Призываю мировое сообщество отреагировать на очередные аресты украинских граждан, к которым РФ особо цинично удается накануне проведения саммита" Крымской платформы ", призвала Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму устроили обыски в домах крымских татар. Обыски проходили в местных активистов и имама.