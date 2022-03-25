Оккупанты устроили ракетный обстрел Винницкой области: первые подробности

Кирилл Лютый
Расследования
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РФ ударила ракетами по Винницкой области
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Российские оккупанты в пятницу, 25 марта, устроили ракетный обстрел Винницкой области. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. "Мы находимся под ракетным обстрелом, поэтому сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги, спускайтесь в укрытие и бомбоубежище", – сказал он.

"Около 16:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории командования Воздушных сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет", – уточнили вскоре в командовании Воздушных сил в Facebook.

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Некоторые ракеты сбила ПВО, остальные попали в несколько сооружений и нанесли существенные разрушения инфраструктуре. Если ли пострадавшие, пока неизвестно.

Оккупанты запустили ракеты по Винницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области. Враги попали по промышленному объекту.

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