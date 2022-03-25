Оккупанты устроили ракетный обстрел Винницкой области: первые подробности

Российские оккупанты в пятницу, 25 марта, устроили ракетный обстрел Винницкой области. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом в Facebook сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. "Мы находимся под ракетным обстрелом, поэтому сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги, спускайтесь в укрытие и бомбоубежище", – сказал он.

"Около 16:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории командования Воздушных сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет", – уточнили вскоре в командовании Воздушных сил в Facebook.

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Некоторые ракеты сбила ПВО, остальные попали в несколько сооружений и нанесли существенные разрушения инфраструктуре. Если ли пострадавшие, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Житомирской области. Враги попали по промышленному объекту.

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