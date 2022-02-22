Оккупанты устроили постановочный взрыв на трассе Донецк – Горловка. Фото и видео

Российско-оккупационные войска устроили на Донбассе очередной постановочный взрыв автомобиля. В этот раз пропагандисты придумали легенду о якобы попытке убийства командира "народной милиции", вместо которого якобы погибли трое мирных жителей.

Источник OBOZREVATEL, который является сотрудником одного из спецподразделений, уверен, что это очередной фейк оккупантов. Он подчеркнул что по такому же сценарию был "взорван" автомобиль у так называемого дома "правительства" в центре Донецка (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам эксперта, на "взорванном" транспортном средстве видны следы от пуль, что может говорить о том, что оккупанты, вероятно, взорвали автомобиль, который ранее был обстрелян.

Видео дня

В свою очередь по легенде пропагандистов, взрыв произошел на трассе Донецк-Горловка с помощью самодельного взрывного устройства. При этом основной целью якобы был автомобиль, "в котором двигался один из командиров "народной милиции", но он успел проскочить".

Также в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" обратили внимание, что на месте происшествия нет тел погибших. Также сообщается, что такими информационными атаками пропагандисты создают почву для применения войск.

Кроме того ранее пропагандисты опубликовали видео, на которое "попал момент взрыва".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО.

В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.

Само заседание могло транслироваться в записи, то есть оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость".

Необходимость признать самопровозглашенные республики боевики объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, видеообращение они записали за два дня до публикации – до заявленной "атаки Украины".

Напомним, что Госдума РФ поддержала решение о "признании" "республик" еще 15 февраля. В Украине и мире скандальная инициатива вызвала острую критику.

Примечательно, что указы президента России, которыми он признает "независимость" "ДНР" и "ЛНР" содержат пункт о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.