Оккупанты устроили обстрел Станицы Луганской, огонь не прекращался около часа: пострадал украинский военный

По состоянию на 12:00 21 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил боевое травмирование. В частности, около часа враги обстреливали только населенный пункт Станица Луганская, выпустив 140 артиллерийских снарядов 122 калибра.

Об этом на брифинге, который транслировали в Facebook Операции объединенных сил, сообщил начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук. По его словам, состояние здоровья раненного украинского защитника удовлетворительное.

"Коварство действий оккупационных войск заключается в применении артиллерийских систем, которые они намеренно размещают в населенных пунктах, создавая таким образом угрозу жизни мирных жителей", – подчеркнул Ковальчук.

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Он подчеркнул, что украинские военные не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права. Кроме этого, агрессор продолжает распространять дезинформацию с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны наших военных захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотические обстрелы населенных пунктов и создают другие провокации для нагнетания ситуации", – сообщил Ковальчук.

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