Оккупанты усилили обстрелы ВСУ на Донбассе, украинские военные дали ответ – штаб ООС

На Донбассе усилилась интенсивность боевых действий по сравнению с предыдущими сутками. В течение 26 сентября российско-оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ, на которые наши военные дали адекватный ответ.

В то же время за сутки страна потеряла одного защитника, который подорвался на вражеском неизвестном устройстве, еще один боец получил ранение – состояние его здоровья удовлетворительное. О ситуации на фронте сообщил штаб ООС в Facebook.

По данным военных, оккупанты стреляли по позициям наших войск:

в направлении Лебединского – со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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в районе Нью-Йорка – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

вечером в сторону Водяного на Приазовье и дважды возле Новолуганского – со стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали адекватный огонь в ответ на действия врага и заставили его прекратить огневую активность.

Командование и личный состав Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Отмечается, что на утро 27 сентября нарушений режима "тишины" со стороны наемников РФ на линии фронта не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, в рядах оккупантов за 26 сентября было две потери:

безвозвратная ("200) – 6 ОМСП 2АК, обстоятельства уточняются;

санитарная ("300") – 2 ОМСБр 2АК, небоевая, подрыв на НВУ.

По уточненным данным, потери врага 25.09 дополнительно составили одного человека – "300-й" с 4 ОМСБр 2АК, небоевой, обстоятельства выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах выловил убеждение, что Украине нельзя противостоять России в одиночку. По его словам, чтобы спасти жизни своих военных, ей крайне необходима помощь партнеров и союзников.