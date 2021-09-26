На Донбассе воин ВСУ подорвался на вражеском устройстве, еще один ранен – штаб ООС
Российско-окупайцийни войска днем 26 сентября трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, используя тяжелое вооружение. В то же время в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один защитник Украины погиб, еще один получил ранение.
Об этом информирует штаб ООС в Facebook. Командование и личный состав Объединенных сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
С начала воскресенья оккупанты провели прицельные обстрелы в сторону позиций ВСУ:
возле Лебединского – со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Нью-Йорка – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Отмечается, что наши военнослужащие открыли адекватный огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность.
Воина, который получил огнестрельное осколочное ранение, транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья медики оценивали как средней тяжести.
Сейчас подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 25 сентября наемники РФ дважды обстреляли позиции украинских сил на Донбассе, в частности из запрещенного вооружения. В результате действий врага один боец ВСУ получил огнестрельное ранение.