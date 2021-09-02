Оккупанты ударили по ВСУ из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов: два воина ранены

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 12 раз нарушили "тишину" на Донбассе и уже дважды с начала 2 сентября. Оккупанты использовали гранатометы и противотанковые ракетные комплексы, в результате обстрелов двое защитников Украины получили осколочные ранения.

Состояние обоих госпитализированных военнослужащих – удовлетворительное, сообщает штаб ООС в Facebook. В ответ на агрессию врага ВСУ подавляли его огневые точки из образцов вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями.

В течение 1 сентября российские наемники открывали огонь по позициям Объединенных сил:

дважды у Золотого-4 – с минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;

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вблизи Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра;

неподалеку Новозвановки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Золотого-3 – с минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия;

в районе Причепиловки и Невельского – с автоматических станковых гранатометов;

вблизи Широкино – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в направлении Песков – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия;

возле Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов.

В очередной раз на территории Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Отмечается, что на 07:00 четверга, 2 сентября, российские наемники дважды обстреливали украинские позиции неподалеку Золотого-3. Враг вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter уточнил, что оккупанты за 1 сентября имеют три санитарные ("300") потери. Две в 1 ОМСБр 1 АК, небоевые, в результате нарушения мер безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. И одна в 4 ОМСБр 2 АК, небоевая, в результате ухудшения состояния здоровья, инфаркт.

Как сообщал OBOZREVATEL 1 сентября состоялось заседание в рамках Трехсторонней контактной группы. Украинская сторона потребовала от российской немедленного прекращения обстрелов на линии разграничения.