Оккупанты ударили по ВСУ из минометов и гранатометов – сводка ООС

В воскресенье, 11 июля, российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, против наших защитников враг применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, минометы 82-го калибра. Огонь велся вблизи Песков и Новоселовки.

Также в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Видео дня

Напомним, что 10 июля, российско-оккупационные войска в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил из гранатометов и минометов.

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция передала украинским военным гуманитарную помощь на 3 млн грн.