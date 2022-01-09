Наемники РФ атаковали украинских военных из гранатометов и минометов, есть раненый – штаб ООС

За субботу, 8 января, российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное "Минском" оружие. Кроме того, наемники РФ пересекли линию столкновения, запустив свой беспилотник.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Где были зафиксированы нарушения на фронте со стороны оккупантов 8 января:

Около Песок вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Видео дня

В направлении Богдановки и Крымского – из стрелкового оружия.

Недалеко от Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Станицы Луганской – сброс выстрела ВОГ-17 с помощью беспилотного летательного аппарата.

А в Луганской области подтвержден пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники применяли только те виды оружия, которые разрешены Минскими договоренностями. Отмечается, что границы украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на семь часов утра воскресенья, 9 января, нарушений режима тишины на Донбассе в течение этих суток не зафиксировано.

В штабе ООС добавили, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию на фронте и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили организовать встречу лидеров "нормандских" стран (Украина, Россия, Франция и Германия). Такие переговоры могут провести уже в ближайшие недели.

Вместе с тем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "нормандскую" встречу с политическими советниками президентов Франции и Германии, которая состоится уже на следующей неделе в Киеве.