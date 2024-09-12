Оккупанты ударили по Донетчине: четыре человека погибли, есть раненые. Фото

В четверг, 12 сентября, российские оккупанты обстреляли Красноярское, а также Константиновку и громаду в Донецкой области. В результате атак четыре человека погибли и по меньшей мере 8 получили ранения.

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Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, один из снарядов попал в частный дом в Красноярском Добропольском обществе, убив 81-летнюю женщину.

Четверо членов ее семьи в возрасте от 21 до 58 лет получили ранения. В поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.

В Константиновке, по словам Филашкина, повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

В селе Веролюбовка Константиновской громады оккупанты накрыли артиллерийским огнем территорию предприятия, где находились люди. В результате атаки 3 человека погибли и 2 ранены. Также уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

"Снова и снова вынужден повторять: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!" – подчеркнул Филашкин.

Напомним, оккупанты в Покровске Донецкой области разбили Дмитровский мост. Одна из секций путепровода полностью разрушена. Попадание в дорожно-транспортный объект произошло в 04:40 12 сентября. Тип вражеского вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

11 сентября россияне также нанесли два удара по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела три человека погибли, еще шестеро получили ранения. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в больницы в более безопасных регионах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 сентября кафиры обстреляли поселок Боровая на Харьковщине. Один из снарядов попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего центральная его часть была разрушена взрывом, а также вспыхнул пожар.

– Также 12 сентября россияне ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.