Оккупанты РФ расстреляли колонну женщин с детьми в Киевской области: 7 погибших

Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области. Вражеская армия убила еще семерых украинцев, среди которых был один ребенок.

Зверское преступление РФ совершила 11 марта, во время эвакуации из села Перемога (Барышевский район), сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Мирные жители двигались в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору. Колонна состояла исключительно из женщин и детей.

"Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно. После расстрела оккупанты заставили остаток колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", – сказано в сообщении.

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"Вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертой Женевской конвенцией "О защите гражданского населения во время войны", – напомнили в ГУР Минобороны.

Таким образом, совершив нападение на мирных жителей, не принимавших участие в боевых действиях, российские солдаты совершили очередное военное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в разговоре с иностранными журналистами Зеленский рассказал, что сломать стремление украинцев к свободе невозможно. Оккупировать наше государство, головы и сердца наших граждан у России не получится.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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