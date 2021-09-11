Оккупанты РФ на Донбассе ударили по жилым домам из тяжелой артиллерии. Фото

Вооруженные формирования России 11 сентября обстреляли жилые дома в Новогнатовке. Оккупанты применили 122-мм ствольную артиллерию.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации зафиксировала разрушения гражданской инфраструктуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В результате обстрела обошлось без пострадавших.

Уточняется, что огонь велся с позиций оккупантов, которые дислоцированы в районе Докучаевска.

Доказательства нарушений были задокументированы и направлены представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что 11 сентября террористы также открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, в результате чего погиб один боец и еще 10 получили ранения и боевое травмирование.

По данным разведки, враг также понес потери – ликвидированы шестеро террористов, еще 12 ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины готовятся к полномасштабному вторжению на Донбассе.