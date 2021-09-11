Оккупанты РФ на Донбассе ударили по жилым домам из тяжелой артиллерии. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Оккупанты РФ на Донбассе ударили по жилым домам из тяжелой артиллерии. Фото

Вооруженные формирования России 11 сентября обстреляли жилые дома в Новогнатовке. Оккупанты применили 122-мм ствольную артиллерию.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации зафиксировала разрушения гражданской инфраструктуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Под обстрел попала Новогнатовка.
Видео дня

В результате обстрела обошлось без пострадавших.

Уточняется, что огонь велся с позиций оккупантов, которые дислоцированы в районе Докучаевска.

Последствия обстрелов на Донбассе.

Доказательства нарушений были задокументированы и направлены представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Осколки от снарядов оккупантов.

Напомним, что 11 сентября террористы также открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, в результате чего погиб один боец и еще 10 получили ранения и боевое травмирование.

Оккупанты обстреляли Новогнатовку.
Осколки от снарядов оккупантов.
Оккупанты обстреляли Новогнатовку.
Повреждения от обстрелов со стороны оккупантов.
Повреждения от обстрелов со стороны оккупантов.
Пост штаба ООС.

По данным разведки, враг также понес потери – ликвидированы шестеро террористов, еще 12 ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины готовятся к полномасштабному вторжению на Донбассе.

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