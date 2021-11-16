Оккупанты РФ на Донбассе накрыли ВСУ из крупнокалиберной артиллерии, есть раненый
На Донбассе 16 ноября вооруженные формирования открыли огонь по позициям украинских военных. В результате ранение получил один защитник Украины.
Об этом сообщается на странице пресс-службы ООС в Facebook. Враг применял крупнокалиберную артиллерию, запрещенную Минскими соглашениями. Силы ВСУ открывали ответный огонь (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Всего противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, 4 из них с применением запрещенного "Минском" вооружения.
Обстрелы по позициям Вооруженных сил Украины велись:
в направлении Марьинки из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;
возле Причепиловки из стрелкового оружия;
в сторону Новотошковского из 152-мм артиллерии, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
недалеко от Травневого из автоматических станковых гранатометов;
в районе Новоалександровки из 120-мм минометов;
в районе Новозвановки из 122-мм артиллерии;
также беспилотник, предварительно, типа "Орлан-10" пересек линию разграничения.
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