Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

Шесть нарушений режима "тишины" зафиксировали на Донбассе за 15 ноября. Вооруженные формирования России открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов.

Потерь среди украинских защитников нет. О ситуации на фронте сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в течение суток оккупанты стреляли:

недалеко от Золотого-4 – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов;

в районе Светлодарска – из гранатометов разных систем;

возле Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды в направлении Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В ответ на провокации украинские военнослужащие тоже открывали огонь, из разрешенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили врага прекратить обстрелы.

По состоянию на утро вторника, 16 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не было зафиксировано.

Воины Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны заявили о возможном новом кризисе в Украине из-за передвижения войск и техники РФ к нашим границам. Предполагается, что критической ситуация может стать уже зимой 2021 года.