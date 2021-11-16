Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Шесть нарушений режима "тишины" зафиксировали на Донбассе за 15 ноября. Вооруженные формирования России открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов.

Потерь среди украинских защитников нет. О ситуации на фронте сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в течение суток оккупанты стреляли:

  • недалеко от Золотого-4 – со станковых противотанковых и подствольных гранатометов;

  • в районе Светлодарска – из гранатометов разных систем;

  • возле Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды в направлении Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Карта войны на Донбассе

В ответ на провокации украинские военнослужащие тоже открывали огонь, из разрешенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили врага прекратить обстрелы.

По состоянию на утро вторника, 16 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не было зафиксировано.

Воины Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Сводка о ситуации на Донбассе за 15 ноября

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны заявили о возможном новом кризисе в Украине из-за передвижения войск и техники РФ к нашим границам. Предполагается, что критической ситуация может стать уже зимой 2021 года.

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