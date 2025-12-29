Оккупанты расстреляли семерых гражданских в Покровске: всплыли данные о преступлениях захватчиков

В Покровске Донецкой области двое российских солдат расстреляли семерых гражданских, требуя алкоголь. А полевому командиру они заявили, что якобы уничтожили ДРГ ВСУ.

Об этом сообщил спецпроект Координационного штаба "Хочу жить". Военное преступление оккупантов сдали их же сослуживцы.

Как сообщили Координационному штабу информаторы из ВС РФ, преступление совершили двое ранее судимых российских военнослужащих: Ринат Галимзянов из Башкортостана и Алексей Агафонов из Республики Бурятия.

Они ворвались в подвал дома, где скрывались жители. К солдатам вышли отец и сын – Завадский Александр Робертович и Завадский Ярослав Александрович, у которых солдаты требовали алкоголь. Когда им ответили, что алкоголя в подвале нет, россияне открыли огонь и убили отца и сына.

Спустившись в подвал, Галимзянов и Агафонов убили семью, которая там находилась: отца Гулько Дмитрия, мать Гулько Оксану, сына Гулько Дмитрия Дмитриевича и мать Оксаны, Надежду. Также убили мужчину по имени Александр, а еще один, Меронцев Петр Валерьевич, был ранен, но притворился мертвым.

После казни военные сообщили командиру с псевдонимом "Вуду", что уничтожили группу ДРГ ВСУ, а сам дом подожгли. Однако из-за показаний выжившего свидетеля 23 декабря Агафонова и Галимзянова задержала военная полиция РФ, их обоих этапировали в Селидово. Отмечается, что дело попытаются замять.

Напомним, ранее российские солдаты снова расстреляли безоружных украинских воинов. Двух защитников оккупанты захватили в плен на одной из позиций в Покровском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ заочно сообщили о подозрении военному преступнику Илье Сорокину по прозвищу "Доктор Зло". Россиянин работает врачом в колонии №10 в Мордовии, где устраивал пытки украинским военнопленным.

