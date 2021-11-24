Оккупанты ранили на Донбассе украинского военного: в штабе ООС рассказали об обстрелах и провокациях

Незаконные вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки четыре раза нарушили тишину на Донбассе, используя против украинских Объединенных сил запрещенное вооружение. Во время обстрелов один защитник получил ранение – сейчас он госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное.

На действия врага ВСУ тоже ответили огнем, сообщает штаб ООС в Facebook. Военные указали на провокации оккупантов, рассказали о фактах препятствования ими работе миссии ОБСЕ и технике, которую те размещает с нарушением Минских договоренностей.

Так, в течение суток 23 ноября российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских военных возле Зайцевого, использовав станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Верхнеторецкого наемники РФ применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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В сторону Шумов противник стрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку от Широкиного – из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Отмечается, что утро 24 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны врага на Донбассе не зафиксировано.

По информации офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки в рядах оккупантов была одна санитарная потеря – в 2 ОМСБр 2 АК, небоевая, обстоятельства уточняются.

При этом в штабе Объединенных сил рассказали, как ЗФ РФ пытаются любой ценой скрыть свои преступления на временно оккупированных территориях Украины от патрулей СММ ОБСЕ.

"Наблюдатели страдают от произвола оккупантов даже в то время, когда представители руководимых Россией группировок принимают участие в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Более того, безосновательно обвиняют украинскую сторону СЦКК в игнорировании запросов на предоставление гарантий безопасности в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ" – говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 ноября двое мужчин, украшенных нарукавными повязками с надписью "СЦКК" вблизи участка разведения в районе Золотого, не пустили наблюдательный патруль на временно оккупированную территорию. Они сослались на "приказы от своих командиров".

В тот же день на блокпосте к югу от моста возле Станицы Луганской член вооруженных формирований РФ не пропустил наблюдателя, который намеревался пройти в направлении неподконтрольных Украине. У него потребовали "разрешения" от оккупационного руководства.

Не пустили оккупанты и патруль, прибывший на блокпост на автодороге Т0504 (ориентировочно в 1,5 км юго-западнее временно оккупированного Молодежного).

Но, несмотря на все препятствия, патрулям СММ ОБСЕ удалось обнаружить на временно оккупированной территории девять единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

В частности, в зоне действия так называемого второго армейского корпуса ЗФ РФ, в районе Мирного было зафиксировано:

танки неопределенного типа – две единицы;

самоходные гаубицы неопределенного типа – семь единиц.

"Зафиксированные международными наблюдателями нарушения со стороны ЗФ РФ являются еще одним проявлением агрессивных намерений Российской Федерации. В то время как подразделения Вооруженных Сил Украины соблюдают Минские договоренности", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, якобы ВСУ на Донбассе использовали противотанковые ракетные комплексы Javelin. В штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.