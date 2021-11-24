Оккупанты ранили на Донбассе украинского военного: в штабе ООС рассказали об обстрелах и провокациях

Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки четыре раза нарушили тишину на Донбассе, используя против украинских Объединенных сил запрещенное вооружение. Во время обстрелов один защитник получил ранение – сейчас он госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное.

На действия врага ВСУ тоже ответили огнем, сообщает штаб ООС в Facebook. Военные указали на провокации оккупантов, рассказали о фактах препятствования ими работе миссии ОБСЕ и технике, которую те размещает с нарушением Минских договоренностей.

Так, в течение суток 23 ноября российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских военных возле Зайцевого, использовав станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Верхнеторецкого наемники РФ применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Видео дня

В сторону Шумов противник стрелял из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку от Широкиного – из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Отмечается, что утро 24 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны врага на Донбассе не зафиксировано.

Карта войны на Донбассе

По информации офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки в рядах оккупантов была одна санитарная потеря – в 2 ОМСБр 2 АК, небоевая, обстоятельства уточняются.

При этом в штабе Объединенных сил рассказали, как ЗФ РФ пытаются любой ценой скрыть свои преступления на временно оккупированных территориях Украины от патрулей СММ ОБСЕ.

Уточненные данные о потерях врага за 16 ноября

"Наблюдатели страдают от произвола оккупантов даже в то время, когда представители руководимых Россией группировок принимают участие в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы. Более того, безосновательно обвиняют украинскую сторону СЦКК в игнорировании запросов на предоставление гарантий безопасности в ходе проведения ремонтно-восстановительных работ" – говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 ноября двое мужчин, украшенных нарукавными повязками с надписью "СЦКК" вблизи участка разведения в районе Золотого, не пустили наблюдательный патруль на временно оккупированную территорию. Они сослались на "приказы от своих командиров".

В тот же день на блокпосте к югу от моста возле Станицы Луганской член вооруженных формирований РФ не пропустил наблюдателя, который намеревался пройти в направлении неподконтрольных Украине. У него потребовали "разрешения" от оккупационного руководства.

Сводка о ситуации на Донбассе за 23 ноября

Не пустили оккупанты и патруль, прибывший на блокпост на автодороге Т0504 (ориентировочно в 1,5 км юго-западнее временно оккупированного Молодежного).

Но, несмотря на все препятствия, патрулям СММ ОБСЕ удалось обнаружить на временно оккупированной территории девять единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

В частности, в зоне действия так называемого второго армейского корпуса ЗФ РФ, в районе Мирного было зафиксировано:

  • танки неопределенного типа – две единицы;

  • самоходные гаубицы неопределенного типа – семь единиц.

"Зафиксированные международными наблюдателями нарушения со стороны ЗФ РФ являются еще одним проявлением агрессивных намерений Российской Федерации. В то время как подразделения Вооруженных Сил Украины соблюдают Минские договоренности", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, якобы ВСУ на Донбассе использовали противотанковые ракетные комплексы Javelin. В штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.

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