Оккупанты ранили на Донбассе украинского военного: в штабе ООС раскали о его состоянии
За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Сейчас он находится в лечебном учреждении.
В течение суток оккупанты вели обстрелы в направлении 6 населенных пунктов.
В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Широкого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.
Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Катериновки в Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска враги обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за 2 декабря на Донбассе было уничтожено два врага, еще двое оккупантов ранены.
"Потери орков 02.12.21 составили 2 человека. Санитарные(300)-2 (9 омсп 1 АК, небоевые, обстоятельства уточняются) По уточненным данным потери 01.12 дополнительно составили 1 человека: Безвозвратные(200) - (100 омсбр 1АК, небоевой, обстоятельства уточняются) Дополнительная информация уточняется" - написал офицер в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде пролонгировали еще на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в ст.10 закона, в частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что войну на Донбассе не остановить без прямых переговоров с руководством РФ. Глава государства подчеркнул, что не боится разговора с Владимиром Путиным.