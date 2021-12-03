Оккупанты ранили на Донбассе украинского военного: в штабе ООС раскали о его состоянии

За прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

В течение суток оккупанты вели обстрелы в направлении 6 населенных пунктов.

В направлении Новолуганского враг произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

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В направлении Широкого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки в Луганской области обстрелы производились из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска враги обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за 2 декабря на Донбассе было уничтожено два врага, еще двое оккупантов ранены.

"Потери орков 02.12.21 составили 2 человека. Санитарные(300)-2 (9 омсп 1 АК, небоевые, обстоятельства уточняются) По уточненным данным потери 01.12 дополнительно составили 1 человека: Безвозвратные(200) - (100 омсбр 1АК, небоевой, обстоятельства уточняются) Дополнительная информация уточняется" - написал офицер в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде пролонгировали еще на год закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в ст.10 закона, в частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что войну на Донбассе не остановить без прямых переговоров с руководством РФ. Глава государства подчеркнул, что не боится разговора с Владимиром Путиным.