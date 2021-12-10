Оккупанты ранили на Донбассе двух бойцов ВСУ: в штабе ООС рассказали об их состоянии
За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
В штабе Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты открывали огонь в направлении пяти населенных пунктов. При этом враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Новомихайловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.
Недалеко от Южного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Станицы Луганской русские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В штабе отмечаются, что военные, которые получили ранения, находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, второго - удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 10 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL, российско-украинская война на Донбассе унесла жизни 4488 украинских военных. Речь идет не только о погибших на фронте, но и о тех, кто скончался после травм.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение Трехсторонней контактной группы трех важных для страны вопросов – это возвращение в режим прекращения огня ("рождественское" перемирие), обмен пленными и открытие КПВВ.