Оккупанты пять раз за сутки обстреляли ВСУ на Донбассе, применив запрещенное оружие – штаб ООС

Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе дважды использовали против украинских сил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. За прошедшие сутки они пять раз обстреливали позиции ВСУ, на что получили адекватный ответ.

Сутки на фронте прошли без потерь в рядах защитников Украины. О ситуации информирует штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в четверг, 18 ноября, оккупанты нарушали "тишину" на территории Донетчины. В частности, из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов открывали огонь в сторону наших военных позиций у поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское).

В сторону города Марьянки наемники РФ стреляли из минометов 82-мм калибра, а в направлении Каменки – 120-мм калибра.

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Вблизи поселка Южное вражеские войска ударили по позициям ВСУ из крупнокалиберных пулеметов.

Также в Донецкой области военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА, вероятно типа "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

На утро пятницы, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не зафиксировано.

Заметим: за сутки 17 ноября враг 14 раз обстрелял позиции ВСУ, девять из которых с использованием запрещенное вооружение. Тогда были ранены пять защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о конкретных шагах по борьбе страны с российской агрессией. Он назвал три уровня, которые предполагает план, наработанный с международными партнерами.