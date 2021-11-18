Оккупанты на Донбассе ранили пять бойцов ВСУ: в штабе ООС рассказали о ситуации

За прошедшие сутки 17 ноября российско-оккупационные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. При этом 9 раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил, в результате обстрела четверо военнослужащих получили ранения, еще один - боевую травму. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

Оккупанты вели огонь в направлении девяти населенных пунктов. Из минометов российские наемники обстреляли район Невельского, Новоалександровки, Крымского, Марьинки.

Из гранатометов огонь противник вел по направлению Золотого-4, Причепиловки, Шумов и Лебединского. Также оккупанты использовали артиллерию вблизи Кряковки.

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Также сообщается, что на утро 18 ноября российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинских военных. В районе поселка Нью-Йорк враг открыл огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, представитель Евросоюза Жозел Боррель заявил, что в случае обострения ситуации у границ Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку от Европейского Союза. А вот о военной помощи речь не идет, поскольку Соглашение об ассоциации оборонного альянса такого не предусматривает.