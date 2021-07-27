Оккупанты продолжили обстрел позиций ВСУ на Донбассе и запустили БПЛА – штаб ООС
Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки 15 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с запрещенного вооружения стреляя в сторону позиций Объединенных сил. В результате действий врага осколочные ранения получили четверо защитников Украины, еще трое – боевые травмирования.
Всех военнослужащих госпитализировали, на сегодня один из них находится в тяжелом состоянии, еще один – средней тяжести, состояние здоровья остальных – удовлетворительное. Об этом информирует штаб ООС на Facebook-странице.
За 26 июля российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ:
четыре раза вблизи Водяного возле Донецка – из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Авдеевки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
возле Причепиловки – из ручных противотанковых гранатометов;
в направлении Галициновки – из артиллерии калибра 122-мм;
вблизи Опытного – из минометов 82-го калибра;
неподалеку Старогнатовки – из артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра;
в районе Южного – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
у Водяного на Приазовье – с автоматических станковых гранатометов;
в направлении Каменки – со станковых противотанковых гранатометов;
вблизи Широкино – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также на Донетчине и Луганщине украинские военные зафиксировали пролеты двух враждебных беспилотников типа "Орлан-102", которые пересекли линию разграничения.
На обстрелы оккупантов ВСУ открывали огонь в ответ. В то же время отмечается, что уже на 07:00 вторника, 27 июля, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня врагом.
Так, вблизи Золотого-4 он открыл огонь из минометов 120-го калибра, а неподалеку Водяного возле Донецка – обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за 25 июля российские оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиций на Донбассе. Под обстрелом один боец ВСУ получил ранение, второй – боевую травму.
Командование ВСУ отметило, что 26 июля наемники РФ использовали против ВСУ тяжелую артиллерийскую технику. Среди тяжело раненых в этот день военнослужащих пятеро – женщины.