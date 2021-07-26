Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, пострадали двое военных – штаб ООС

Российские оккупанты 11 раз провели обстрел украинских позиций на Донбассе. Под обстрелами один боец ВСУ получил ранения, второй – боевую травму. Состояние их здоровья – средней тяжести.

Об этом говорится в сводке ООС за 25 июля. Против украинских защитников враг применял минометы 120-го и 82-го калибра, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП-1.

Оккупанты вели огонь около населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Нью-Йорка, Причепиловка, Южное. В Луганской области оккупанты запустили беспилотник типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

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В ответ на обстрелы украинские воины открывали огонь.

Добавим, что с начала текущих суток, 26 июля, враг трижды обстрелял украинские позиции. Отмечается, что около Песков противник применил противотанковые ракетные комплексы. Около Авдеевки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки российские оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Потерь среди ВСУ нет.

В зоне проведения Операции объеденных сил на Донбассе с начала "перемирия" с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021 года под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины. Получили ранения – 150 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 24 июля, вооруженные формирования России обстреляли позиции Операции Объединенных сил. В результате вражеского огня ранение получил военнослужащий ВСУ.