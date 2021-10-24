Оккупанты, блокировавшие миссию ОБСЕ в Донецке, стали разбирать палатки: появились подробности

Оккупанты в течение последних дней продолжали препятствовать работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. В частности, они проводили массовые собрания перед гостиницей в Донецке, в которой проживают члены СММ. Однако вчера, 23 октября, сепаратисты начали разбирать палатки.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Из-за митинга сепаратистов 22 октября патрули из гостиницы не выезжали и не приезжали, соответственно, не выполнялись предусмотренные мандатом задачи.

"В течение отчетного периода вокруг отеля, по наблюдениям миссии, продолжалось массовое собрание с участием примерно 30 человек в течение ночи на 22 октября и до 250 человек в течение дня 22 октября", – сказано в сообщении.

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Массовые собрания продолжилось и 21 октября. А вечером 23 октября перед участниками митинга выступил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин. Сепаратистские СМИ сообщают, что оккупационная администрация решила свернуть палаточный городок возле гостиницы и "перенести акцию в социальные сети". Причина – рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина.

"Наблюдатели отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем", – добавили в ОБСЕ.

"В нескольких случаях наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также зафиксировали двух мужчин в одежде военного типа вокруг отеля", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Юрий Бутусов сказал, что Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе. Таким образом страна-агрессор хочет обменять их на взятого в плен российского офицера Андрея Косяка.