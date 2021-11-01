"Братик, мы отомстим!" Истории и лица воинов, погибших за Украину в октябре

Двое защитников Украины отдали свою жизнь на восточном фронте российско-украинской войны. Оба не первый год защищали наше государство от агрессора. Оба имели ради кого и ради чего жить – и мечтали о победе. И оба ее уже не увидят, хотя и приближали мир до последней секунды своей жизни.

Посмотрим им в глаза. Поклонимся их памяти. Почтим их подвиг.

Георгий Журович Халиков родился 24 марта 1970 года в пгт Березино Болградского района Одесской области. Впрочем, жил Георгий не на малой родине, а в Полтавской области – в селе Тищенки Шишацкого района.

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Едва ли не всю свою сознательную жизнь Георгий Халиков отдал защите соотечественников. Многие годы проработал в правоохранительных органах. А когда началась война – решил, что будет гораздо эффективнее и нужнее на фронте. Поэтому в 2016 году присоединился к Вооруженным силам Украины.

Побратимы называли его "Дядя Жора".

На фронте Георгий сразу же проявил себя как искусный воин. В сюжете, который в 2019 году снимал о нем военный корреспондент, а ныне – руководитель пресс-службы одного из армейских подразделений Алексей Годзенко, боевые товарищи Халикова рассказывали: Дядя Жора не раз демонстрировал исключительное мужество и изобретательность.

"Во время минометного обстрела вражеская ДРГ попыталась "проверить на прочность" наш опорник. Он занял позицию по ДШК и своим пулеметным огнем ту группу рассеял буквально", – так вспоминал тогда свой первый бой под Авдеевкой бок о бок с Георгием Халиковым его побратим Александр.

Таких воспоминаний у каждого, кто воевал вместе с Дядей Жорой или хотя бы раз пересекался с ним – множество.

"Постоянно на передке. Постоянно с личным составом. Постоянно находится в гуще событий. В штаб его выманить невозможно", – говорил два года назад командир батальона, в котором служил Георгий. Даже очередное воинское звание – мастер-сержант – ему вручали прямо на передовой. До этого на протяжении 27 лет Георгий Халиков состоял в звании прапорщика.

Дядя Жора погиб 26 октября под Гранитным – во время артиллерийского вражеского обстрела. Того самого, из-за которого в небо над Донбассом впервые подняли беспилотный летательный аппарат Байрактар. Турецкая "птичка" уничтожила гаубицу, из которой оккупационные войска вели огонь по позициям украинских военных. Однако сохранить жизнь 51-летнему защитнику Украины она не смогла.

"Погиб дядя Жора... Я не могу пока осознать это. Человек, который до войны служил в правоохранительных органах, и без колебаний встал на защиту родной земли. Дядя Жора был душой среди ребят на передовой. Он был любимцем военкоров, потому что перед камерой всегда выглядел естественно, таким как есть и не говорил армейскими штампами. Он был очень скромным положительным дядькой... Набираю этот текст, а разум отказывается верить в него. В последний год на войне дядя Жора служил с сыном в одном подразделении", – вспоминал о павшем воине в день его гибели военкор Игорь Левенок.

У Георгия Халикова осталось три сына. Он их очень любил и гордился ими. Как признавался в одном из интервью – даже с войны пытался им звонить каждый день. "Поговорим – и на душе становится легче", – говорил Георгий.

Надежный и опытный, воин учил младших товарищей всему, что знал сам. И умудрялся быть для ребят не только командиром, но и другом.

Но больше всего Георгий мечтал увидеть победу Украины.

"С первых дней на Донбассе, он обещал быть до победы. Искренний, улыбающийся и честный. Жора был примером для своих бойцов... Ты уже победил, Жора", – написал журналист и участник боевых действий на Донбассе Александр Махов.

Похоронили павшего Героя в родном селе Одесской области – рядом с могилами его родителей. А побратимы поклялись: за эту тяжелую потерю заставят врага заплатить сторицей.

Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в городе Запорожье. Получил среднее специальное образование. Работал по специальности.

А в 2016 году решил сменить мирную профессию на военный камуфляж: в октябре того же года Виктор Рачугин подписал свой первый контракт с ВСУ и отправился в зону боевых действий в составе 54 ОМБр.

Отслужив первый трехлетний контракт, Виктор вернулся домой, где его ждал маленький сын Егор. Мальчика отец воспитывал сам – с помощью своей сестры.

На странице Виктора в соцсетях – много фотографий сына. И, несмотря на любовь к собственному ребенку – или благодаря этой любви – Рачугин по возвращении с фронта не долго оставался в тылу: уже в марте 2021 года он подписал новый контракт. И отправился на восток.

На этот раз Виктор присоединился к 17-й отдельной танковой бригаде имени Константина Пестушка.

Старший солдат Рачугин служил в должности старшего оператора отделения противотанкового взвода 17 ОТБр.

27 октября, во время выполнения боевого задания возле Новотошковского Луганской области Виктор Рачугин погиб. Жизнь 36-летнему защитника забрала пуля вражеского снайпера.

Сослуживцы и командиры вспоминают Виктора как спокойного и уравновешенного человека. А еще – как опытного бойца, который за годы на войне в совершенстве изучил военное дело.

"Неравнодушный, не относился поверхностно к другим солдатам. Этим заслуживал свой авторитет. И на переднем крае, до этих трагических событий, всегда помогал бойцам, был всегда отзывчив", – рассказывал после церемонии прощания с воином командир его взвода, старший лейтенант Максим Журавель.

"Парень боевой был, активный, постоянно улыбался, как ни придешь, постоянно с юмором, и ребята его все уважали и любили", – делился воспоминаниями о Викторе с журналистами военнослужащий ВСУ "Крепыш".

Побратимы вспоминают: Виктор часто рассказывал о 10-летнем сыне. 15 ноября планировал уехать домой в отпуск. И собирался создать семью.

"Я умерла вместе с тобой. Люблю тебя", - написала под уведомлением о гибели Виктора его любимая Светлана, которая сейчас тоже служит в ВСУ.

"Брат, мы отомстим – чего бы нам это ни стоило", – обещают побратимы.

Похоронили павшего Героя 30 октября в Запорожье.