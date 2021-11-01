"Братик, мы отомстим!" Истории и лица воинов, погибших за Украину в октябре

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Расследования
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В октябре на Донбассе погибло двое защитников Украины

Двое защитников Украины отдали свою жизнь на восточном фронте российско-украинской войны. Оба не первый год защищали наше государство от агрессора. Оба имели ради кого и ради чего жить – и мечтали о победе. И оба ее уже не увидят, хотя и приближали мир до последней секунды своей жизни.

Посмотрим им в глаза. Поклонимся их памяти. Почтим их подвиг.

Георгий Халиков, 93 ОМБр
Георгий Халиков

Георгий Журович Халиков родился 24 марта 1970 года в пгт Березино Болградского района Одесской области. Впрочем, жил Георгий не на малой родине, а в Полтавской области – в селе Тищенки Шишацкого района.

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Едва ли не всю свою сознательную жизнь Георгий Халиков отдал защите соотечественников. Многие годы проработал в правоохранительных органах. А когда началась война – решил, что будет гораздо эффективнее и нужнее на фронте. Поэтому в 2016 году присоединился к Вооруженным силам Украины.

Побратимы называли его "Дядя Жора".

Побратимы называли Халикова "Дядя Жора"

На фронте Георгий сразу же проявил себя как искусный воин. В сюжете, который в 2019 году снимал о нем военный корреспондент, а ныне – руководитель пресс-службы одного из армейских подразделений Алексей Годзенко, боевые товарищи Халикова рассказывали: Дядя Жора не раз демонстрировал исключительное мужество и изобретательность.

"Во время минометного обстрела вражеская ДРГ попыталась "проверить на прочность" наш опорник. Он занял позицию по ДШК и своим пулеметным огнем ту группу рассеял буквально", – так вспоминал тогда свой первый бой под Авдеевкой бок о бок с Георгием Халиковым его побратим Александр.

Георгий Халиков много лет проработал в правоохранительных органах

Таких воспоминаний у каждого, кто воевал вместе с Дядей Жорой или хотя бы раз пересекался с ним – множество.

"Постоянно на передке. Постоянно с личным составом. Постоянно находится в гуще событий. В штаб его выманить невозможно", – говорил два года назад командир батальона, в котором служил Георгий. Даже очередное воинское звание – мастер-сержант – ему вручали прямо на передовой. До этого на протяжении 27 лет Георгий Халиков состоял в звании прапорщика.

Дядя Жора погиб 26 октября под Гранитным – во время артиллерийского вражеского обстрела. Того самого, из-за которого в небо над Донбассом впервые подняли беспилотный летательный аппарат Байрактар. Турецкая "птичка" уничтожила гаубицу, из которой оккупационные войска вели огонь по позициям украинских военных. Однако сохранить жизнь 51-летнему защитнику Украины она не смогла.

Халиков учил младших товарищей всему, что знал

"Погиб дядя Жора... Я не могу пока осознать это. Человек, который до войны служил в правоохранительных органах, и без колебаний встал на защиту родной земли. Дядя Жора был душой среди ребят на передовой. Он был любимцем военкоров, потому что перед камерой всегда выглядел естественно, таким как есть и не говорил армейскими штампами. Он был очень скромным положительным дядькой... Набираю этот текст, а разум отказывается верить в него. В последний год на войне дядя Жора служил с сыном в одном подразделении", – вспоминал о павшем воине в день его гибели военкор Игорь Левенок.

У Георгия Халикова осталось три сына. Он их очень любил и гордился ими. Как признавался в одном из интервью – даже с войны пытался им звонить каждый день. "Поговорим – и на душе становится легче", – говорил Георгий.

Надежный и опытный, воин учил младших товарищей всему, что знал сам. И умудрялся быть для ребят не только командиром, но и другом.

Георгий планировал оставаться на фронте до победы

Но больше всего Георгий мечтал увидеть победу Украины.

"С первых дней на Донбассе, он обещал быть до победы. Искренний, улыбающийся и честный. Жора был примером для своих бойцов... Ты уже победил, Жора", – написал журналист и участник боевых действий на Донбассе Александр Махов.

Похоронили павшего Героя в родном селе Одесской области – рядом с могилами его родителей. А побратимы поклялись: за эту тяжелую потерю заставят врага заплатить сторицей.

Виктор Рачугин, 17 ОТБр
Виктор Рачугин

Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в городе Запорожье. Получил среднее специальное образование. Работал по специальности.

А в 2016 году решил сменить мирную профессию на военный камуфляж: в октябре того же года Виктор Рачугин подписал свой первый контракт с ВСУ и отправился в зону боевых действий в составе 54 ОМБр.

Отслужив первый трехлетний контракт, Виктор вернулся домой, где его ждал маленький сын Егор. Мальчика отец воспитывал сам – с помощью своей сестры.

На странице Виктора в соцсетях – много фотографий сына. И, несмотря на любовь к собственному ребенку – или благодаря этой любви – Рачугин по возвращении с фронта не долго оставался в тылу: уже в марте 2021 года он подписал новый контракт. И отправился на восток.

На этот раз Виктор присоединился к 17-й отдельной танковой бригаде имени Константина Пестушка.

Старший солдат Рачугин служил в должности старшего оператора отделения противотанкового взвода 17 ОТБр.

Первый контракт Рачугин подписал осенью 2016 года.

27 октября, во время выполнения боевого задания возле Новотошковского Луганской области Виктор Рачугин погиб. Жизнь 36-летнему защитника забрала пуля вражеского снайпера.

Сослуживцы и командиры вспоминают Виктора как спокойного и уравновешенного человека. А еще – как опытного бойца, который за годы на войне в совершенстве изучил военное дело.

В октябре 2020-го Виктор попытался вернуться к мирной жизни, однако ненадолго

"Неравнодушный, не относился поверхностно к другим солдатам. Этим заслуживал свой авторитет. И на переднем крае, до этих трагических событий, всегда помогал бойцам, был всегда отзывчив", – рассказывал после церемонии прощания с воином командир его взвода, старший лейтенант Максим Журавель.

Виктор сам воспитывал маленького сына

"Парень боевой был, активный, постоянно улыбался, как ни придешь, постоянно с юмором, и ребята его все уважали и любили", – делился воспоминаниями о Викторе с журналистами военнослужащий ВСУ "Крепыш".

Побратимы вспоминают: Виктор часто рассказывал о 10-летнем сыне. 15 ноября планировал уехать домой в отпуск. И собирался создать семью.

"Я умерла вместе с тобой. Люблю тебя", - написала под уведомлением о гибели Виктора его любимая Светлана, которая сейчас тоже служит в ВСУ.

Виктору теперь – навсегда 36-ть

"Брат, мы отомстим – чего бы нам это ни стоило", – обещают побратимы.

Похоронили павшего Героя 30 октября в Запорожье.

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