Оккупанты планируют возобновить наступление на Киев, – Генштаб

Российские оккупанты не покидают надежд возобновить наступление на Киев. Вражеская армия перешла к обороне, но все еще пытается восстановить положение своих сил.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в ночь на 25 марта в Facebook. На Северском направлении оккупанты пытаются сосредоточить личный состав и вооружение, чтобы восстановить наступательные действия.

Найти подкрепление россияне также пытаются под Киевом и в районе поселка Макаров. А вот на Броварском направлении враги перешли к обороне и начали инженерное оборудование позиций.

"Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления", – говорят в Генштабе.

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Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что сейчас вокруг Киева находится всего около 12 тысяч вражеских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, вражеская армия так и не выполнила задания по полному захвату Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины. При этом путинские войска продолжают нести потери и на некоторых направлениях вынуждены бежать.

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