Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе возле Причепиловки и Станицы Луганской – штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции. Оба раза враг применял запрещенное "Минском" оружие.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил. Отмечается, что огонь открывали, в частности, в направлении:

Причепиловки – из минометов 82-милиметрового калибра;

Станицы Луганской – из минометов 120-милиметрового калибра.

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По информации командования ООС, потерь среди украинских военных в результате действий врага нет, рубежи нашей страны остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра 14 января обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним: 12 января российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В результате один украинский защитник получил ранение.

Также 8 января вражеские войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ударив по украинским военным из гранатометов и минометов. Кроме того, наемники РФ пересекли линию столкновения, запустив свой беспилотник. В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

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