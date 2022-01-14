Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе возле Причепиловки и Станицы Луганской – штаб ООС
За прошедшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции. Оба раза враг применял запрещенное "Минском" оружие.
Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил. Отмечается, что огонь открывали, в частности, в направлении:
Причепиловки – из минометов 82-милиметрового калибра;
Станицы Луганской – из минометов 120-милиметрового калибра.
По информации командования ООС, потерь среди украинских военных в результате действий врага нет, рубежи нашей страны остались прежними.
По состоянию на 7 часов утра 14 января обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним: 12 января российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. В результате один украинский защитник получил ранение.
Также 8 января вражеские войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ударив по украинским военным из гранатометов и минометов. Кроме того, наемники РФ пересекли линию столкновения, запустив свой беспилотник. В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.
Как сообщал OBOZREVATEL:
двое бойцов ВСУ взорвались на Донбассе 10 января. Трагедия произошла в районе поселка Крутая Балка при восстановлении минно-взрывных заграждений;
Ими стали Валерий Петренко и Илья Супрун. Оба бойца служили в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде