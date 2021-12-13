Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За прошедшие сутки, 12 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушений режима прекращения огня. В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму.

В штабе Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты открывали огонь в направлении четырех населенных пунктов. При этом враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.

В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Взорвавшийся на мине воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 13 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Потери орков 12.12.21 составили 4 человека:

Безвозвратные (200) – 2 (2 – 6 омсп 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются);

Санитарные (300) – 2 (2 – 6 омсп 2 АК небоевые, ухудшение состояния здоровья).

Дополнительная информация уточняется. #200_бригада — Сергей Нещадым (@nevedimka123) December 13, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-украинская война на Донбассе унесла жизни 4488 украинских военных. Речь идет не только о погибших на фронте, но и о тех, кто скончался после травм.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение Трехсторонней контактной группой трех важных для страны вопросов – возвращения в режим прекращения огня ("рождественское" перемирие), обмен пленными и открытие КПВВ.