Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий противника нет.

В штабе Операции объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты открывали огонь в направлении четырех населенных пунктов. При этом враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Нью-Йорк оккупанты стреляли гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки русские наемники совершили два обстрела, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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В сторону населенного пункта Светлодарск враги открывали огонь два раза. Они использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Луганского противник обстрелял позиции украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра, 9 декабря, на Донбассе соблюдается "тишина".

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-украинская война на Донбассе унесла жизни 4488 украинских военных. Речь идет не только о погибших на фронте, но и о тех, кто умер после полученных травм.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на решение Трехсторонней контактной группой трех важных для страны вопросов - это возвращение к режиму прекращения огня ("рождественское" перемирие), обмен пленными и открытие КПВВ.

Накануне украинская разведка сообщила, что Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе. В частности, подразделения противника усиливаются дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты, что нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения.

К слову, после диалога президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в России заявили, что не видят причин препятствовать присоединению руководства США к нормандскому саммиту по урегулированию военного конфликта на Донбассе. В Москве говорят, что так или иначе этот вопрос неоднократно поднимался на протяжении всего времени существования четырехстороннего формата, поскольку Штаты имеют значительное влияние на Киев.