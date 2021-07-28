Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

Незаконные вооруженные формирования России за прошедшие сутки четыре раза обстреливали позиции украинских Объединенных сил на Донбассе. А к утру 28 июля еще трижды нарушили режим тишины.

На действия оккупантов воины ВСУ отрывали огонь в ответ, потерь и ранений среди защитников нет. Об этом сообщил штаб ООС на Facebook-странице.

Отмечается, что в течение 27 июля российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ:

возле Золотого-4 и Водяного – из минометов 120-го калибра;

в районе Катериновки и Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Видео дня

К утру среды, 28 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских войск вблизи Зайцево, используя минометы 82-го калибра, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Песков и Водяного – из минометов 120-го калибра

О действиях ВФ России сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, потери оккупантов за 27 июля составили два человека: санитарные ("300") с 2 ОМСБр 2 АК и 11 ОМСП 1АК, обе небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала так называемого перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года и до 27.07.2021-го под обстрелами ВФ РФ в зоне проведения ООС погибли 45 защитников Украины. Кроме этого, 163 воина ВСУ получили ранения. За последний год российские наемники совершили 1995 обстрелов.