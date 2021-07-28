Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
1 минута
734
Война на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования России за прошедшие сутки четыре раза обстреливали позиции украинских Объединенных сил на Донбассе. А к утру 28 июля еще трижды нарушили режим тишины.

На действия оккупантов воины ВСУ отрывали огонь в ответ, потерь и ранений среди защитников нет. Об этом сообщил штаб ООС на Facebook-странице.

Отмечается, что в течение 27 июля российские наемники вели огонь в сторону позиций ВСУ:

  • возле Золотого-4 и Водяного – из минометов 120-го калибра;

  • в районе Катериновки и Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта горячих точек на Донбассе
Видео дня

К утру среды, 28 июля, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских войск вблизи Зайцево, используя минометы 82-го калибра, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Песков и Водяного – из минометов 120-го калибра

О действиях ВФ России сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

По словам офицера ВСУ, блогера Сергея Нещадима в Twitter, потери оккупантов за 27 июля составили два человека: санитарные ("300") с 2 ОМСБр 2 АК и 11 ОМСП 1АК, обе небоевые, в результате неосторожного обращения с оружием.

Сводка о ситуации на фронте

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала так называемого перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года и до 27.07.2021-го под обстрелами ВФ РФ в зоне проведения ООС погибли 45 защитников Украины. Кроме этого, 163 воина ВСУ получили ранения. За последний год российские наемники совершили 1995 обстрелов.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныООС