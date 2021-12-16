Оккупанты обстреляли позиции ВСУ, а ОБСЕ зафиксировала неотведенные 'Грады': какая ситуация на Донбассе

За сутки 15 декабря оккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военнослужащих. При чем в 5 случаях враг использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, обстрелы российско-оккупационные войска вели в направлении семи населенных пунктов. Потерь среди украинских военных за сутки нет.

Вблизи Первомайского противник стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Шумов оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

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В сторону Песков российские наемники дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Возле Причепиловки враги совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Южного противник применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По информации офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, за прошедшие сутки уничтожен один оккупант, еще один получил небоевое ранение.

Втрати орків 15.12.2021 р. склали 1 особу:

Санітарні (300) - 1 (2 омсбр 2 АК, не бойовий, обставини уточнюються).



Додатково інформація уточнюється.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) December 16, 2021

Стоит отметить, что по информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линии разграничения. Вблизи населенного пункта Хрустальный (бывш. Красный Луч) в Луганской области обнаружили систему залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в поселке Травневое Донецкой области пророссийские оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников и повредили дома мирных жителей. Населенный пункт находится в прифронтовой зоне и уже не впервые встает на пути у пуль и снарядов.

Также одним из печальных примеров, когда оккупанты стреляют в сторону мирных жителей, стало село Катериновка Луганской области. Несмотря на отсутствие армии ВСУ, регулярные обстрелы привели не только к отказу почти всех коммуникаций, но и опасности для жизни мирного населения.