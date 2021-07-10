Наемники РФ на Донбассе не пропускали миссию ОБСЕ из-за 'учений' и глушили беспилотники

Наемники Российской Федерации на Донбассе снова препятствуют работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. Они ограничивают свободу передвижения членов миссии и повреждают средства для наблюдения.

Оккупанты придерживаются такой модели поведения, несмотря на заявления международного сообщества. Представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау осудила их действия, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Так, в последнем отчете СММ ОБСЕ сказано, что возле оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск представители вооруженных формирований не пропустили патруль миссии, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой". Возле Долгого представителям ОБСЕ запретили находиться в этом районе.

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Кроме того, российские наемники приказали наблюдателям покинуть определенные оккупированные районы, когда они хотели получить доступ к местам хранения оружия и участкам, где размещено отведенное тяжелое вооружение.

Над временно неподконтрольными Украине населенными пунктами Харцызск, Липское и Пионерское оккупанты блокировали GPS-сигнал беспилотников миссии. Один летательный аппарат вернуть не удалось.

"Своими действиями оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений", – отметили в штабе ООС.

Враг также блокировал сигнал беспилотника СММ ОБСЕ и возле подконтрольной Авдеевки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Отметим, что такие действия российско-оккупационных войск приводят к повышению напряжения в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 9 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.