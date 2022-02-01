Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе и ранили мирного жителя: в штабе ООС рассказали о ситуации

За прошедшие сутки, 31 января, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил мирный житель.

Враг открывал огонь в направлении населенных пунктов Светлодарска и Песков. Об этом в Facebook сообщает Штаб Операции объединенных сил.

Гражданский местный житель получил огнестрельное ранение в результате стрельбы противника из стрелкового оружия. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Также российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

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По состоянию на 7 часов утра 1 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за сутки оккупанты потеряли три человека – двое погибло и один ранен. Также он добавил, что за январь потери российско-оккупационных войск составили 45 человек.

Кроме того он уточнил, что за период с 27 июля 2020 года по 31 января 2022 года оккупанты потеряли 1038 человек – 452 погибших и 586 раненных.

Втрати орків з 27.07.20 по 31.01.22 склали 1038 осіб:

Безпоротні(200)– 452, з них бойові 12, небойові 440.

Санітарні (300) – 586, з них бойові 8, небойові 578.

ОВТ 23 од. #200_бригада pic.twitter.com/pJs6nH2TFz — Сергей Нещадим (@nevedimka123) February 1, 2022

Напомним, ранее разведка обнародовала тревожные данные о переброске Россией на Донбасс военной техники и вооружения. Среди прочего речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.

Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и белорусских армий.

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