Россия перебрасывает на Донбасс танки, САУ и боеприпасы: разведка обнародовала тревожные данные

Российская Федерация перебрасывает на оккупированный Донбасс танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. Таким образом командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оккупантов.

Переброска вооружений происходит на фоне обеспокоенности по поводу возможного вторжения России в Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С начала января российские наемники скрыто завезли 7 тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, а также другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

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Делали они это с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Все вооружение перевозилось с территории России в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Кроме того, в РФ начали кампанию по набору наемников, которых намерены направить на временно оккупированную территорию Донбасса. Для того, чтоб этими наемниками доукомплектовать личный состав оккупантов, им необходимо будет пройти интенсивные курсы подготовки в учебных центрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 17 января, стало известно, что Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.

В Российской Федерации отреагировали на поставки Украине оружия от Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "чрезвычайно опасной ситуацией".

В среду, 19 января, британское оружие прибыло в Украину. Предполагается, что оружие, доставленное в Украину, включает противотанковые управляемые ракеты, такие как 84-мм противотанковая система AT4, которая широко используется членами НАТО. Это оружие может уничтожать наступающие танки и боевые машины, вертолеты и самолеты, летящие на малой высоте.

Напомним, что Украина не может закупать у стран НАТО оружие из-за того, что Германия блокирует эту площадку. Однако страны-партнеры Украины могут оказывать военную помощь безвозмездно и обходить вето Берлина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути.