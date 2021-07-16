Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, есть раненые: украинские военные открыли огонь в ответ

Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, используя против украинских Объединенных сил, в частности, противотанковые ракетные комплексы. Действия врага привели к ранению трех защитников Украины, еще двое получили боевые травмирования.

Воинов было вовремя госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные – удовлетворительном. На обстрелы оккупантов ВСУ открывали огонь в ответ, информирует штаб ООС на странице в Facebook.

В течение 15 июля ВФ РФ стреляли в сторону позиций ВСУ:

возле Причепиловки – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новоалександровки – из противотанковых ракетных комплексов;

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в районе Нью-Йорка (ранее Новгородское) – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров;

вблизи Широкино – из минометов 120-го калибра;

возле Песчаного – из стрелкового оружия;

в районе Марьинки – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине защитники зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Отмечается, что уже по состоянию на 07:00 пятницы, 16 июля, враг один раз нарушил "тишину" на Донбассе. В частности, в Луганской области снова был замечен его беспилотник "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня..

Как сообщал OBOZREVATEL, по поселку Нью-Йорк российские оккупанты открыли огонь примерно в 19:30 четверга. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко показал фото повреждений, которые получили дома местных жителей.