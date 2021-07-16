Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, есть раненые: украинские военные открыли огонь в ответ
Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, используя против украинских Объединенных сил, в частности, противотанковые ракетные комплексы. Действия врага привели к ранению трех защитников Украины, еще двое получили боевые травмирования.
Воинов было вовремя госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные – удовлетворительном. На обстрелы оккупантов ВСУ открывали огонь в ответ, информирует штаб ООС на странице в Facebook.
В течение 15 июля ВФ РФ стреляли в сторону позиций ВСУ:
возле Причепиловки – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новоалександровки – из противотанковых ракетных комплексов;
в районе Нью-Йорка (ранее Новгородское) – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-го и 82-го калибров;
вблизи Широкино – из минометов 120-го калибра;
возле Песчаного – из стрелкового оружия;
в районе Марьинки – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также на Луганщине защитники зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Отмечается, что уже по состоянию на 07:00 пятницы, 16 июля, враг один раз нарушил "тишину" на Донбассе. В частности, в Луганской области снова был замечен его беспилотник "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня..
Как сообщал OBOZREVATEL, по поселку Нью-Йорк российские оккупанты открыли огонь примерно в 19:30 четверга. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко показал фото повреждений, которые получили дома местных жителей.