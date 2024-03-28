Оккупанты обстреляли такси в Херсоне: водитель погиб, пассажиры ранены. Фото 18+

Войска России около 15:20 четверга, 28 марта, в очередной раз накрыли огнем Херсон. Под обстрел попало такси, водитель которого погиб на месте, а двое пассажиров получили ранения.

Об этом информировал руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он также обнародовал фото последствий жестокого российского удара.

"В Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, получили ранения.

Их доставили в больницу, где пострадавшим оказывают медицинскую помощь.