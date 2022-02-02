Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Песков – штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 февраля, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Противник вел огонь в направлении населенных пунктов Марьинка и Пески. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Также недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Благодаря усилиям военнослужащих рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7 часов утра 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Видео дня

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что в результате неосторожного обращения с боеприпасами за прошедшие сутки погиб один оккупант.

Напомним, ранее разведка обнародовала тревожные данные о переброске Россией на Донбасс военной техники и вооружения. Среди прочего речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и беларусских армий.

Как сообщал OBOZREVATEL: