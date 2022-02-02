Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки и Песков – штаб ООС
За прошедшие сутки, 1 февраля, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Противник вел огонь в направлении населенных пунктов Марьинка и Пески. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.
В направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов. Также недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Благодаря усилиям военнослужащих рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7 часов утра 2 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что в результате неосторожного обращения с боеприпасами за прошедшие сутки погиб один оккупант.
Напомним, ранее разведка обнародовала тревожные данные о переброске Россией на Донбасс военной техники и вооружения. Среди прочего речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и беларусских армий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
экс-советник главы РФ Андрей Илларионов выразил убеждение, что Россия не прибегнет к полномасштабной войне с Украиной. По его словам, страна стала очень сильной и Путин с ней не справится.
В РФ официально заявили, что отведут часть войск к местам базирования. Речь идет о личном составе и боевой технике в Западном военном округе.