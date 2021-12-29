Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Катериновки и Крымского – штаб ООС

За прошедшие сутки, 29 декабря, российские наемники на Донбассе снова игнорировали режим тишины. Во вторник было зафиксировано два обстрела украинских позиций.

Как сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил, противник открывал огонь в Луганской области неподалеку от Катериновки. Здесь оккупанты применяли автоматические и противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Кроме того, обстрел был зафиксирован возле Крымского. В этом направлении российские наемники открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

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Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих за прошедшие сутки не было. Наши защитники открывали ответный огонь, но не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружения.

Тем самым они заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря этому рубежи украинских подразделений остались прежними.

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага 28 декабря составили один человек – санитарные (300) – 1 (7 омсбр 2 АК, небоевой). Обстоятельства его гибели уточняются.

По состоянию на утро среды, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима тишины пока не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в зоне ООС и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Напомним, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины поприветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и раньше, будут соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские военные будут будут придерживаться условий режима прекращения огня на Донбассе, и уже это делают. В то же время он подчеркнул, что ВСУ смогут открывать огонь в ответ на обстрелы оккупантов, если они будут представлять угрозу их жизни.

В Кремле заявили о готовности защищать российских граждан за пределами самой России. Для этого руководство страны готово оперативно привлечь рядовые составы войск.

Российская Федерация в течение декабря увеличила поставки боевой техники и вооружения в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Таким образом командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск.