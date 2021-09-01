Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

За минувшие сутки, 31 августа, российские оккупанты восемь раз нарушили "перемирие". В ответ на обстрелы врага военные Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Противник применял против ВСУ станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го калибра, противотанковые пушки МТ-12 и стрелковое оружие.

Оккупанты проводили обстрел возле населенных пунктов Широкино, Новозвановка, Нью-Йорк, Красногоровка и Марьинка.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ о всех нарушениях российских оккупантов.

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С начала текущих суток, 1 сентября, противник новых обстрелов не проводил.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter добавил, потери врага за 31 августа составили один человек: санитарные (300) – 1 (7 омсбр 2 АК, небоевых, нарушения мер безопасности при обращении с взрывчатыми устройствами).

Нещадим сказал, что потери оккупантов за август составили составили 41 человек, небоевые:

Безвозвратные (200) – 18

Санитарные (300) – 23

Потери с 27 июля 2020 по 31 августа 2021 – 761 человек:

Безвозвратные (200) – 339 (небоевые 330, боевые 9)

Санитарные (300) – 422 (небоевые 415, боевые 7)

ВВТ – 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа наемники незаконных вооруженных формирований России обстреливали позиции наших Вооруженных сил из гранатометов и сбросили гранату с беспилотника. В результате действий врага погиб защитник Украины, еще один был ранен.

В результате обстрела позиций ВСУ российскими наемниками погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Роман Задорожный. Защитник получил смертельное ранение вблизи Попасной на Луганщине.