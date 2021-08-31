На Донбассе оккупанты обстреляли ВСУ из гранатометов и сбросили гранату с БПЛА: погиб военный, двое ранены

На одиннадцать нарушений "тишины" 30 августа пошли наемники незаконных вооруженных формирований России: они обстреливали позиции Вооруженных сил из гранатометов и сбросили гранату с беспилотника. В результате действий врага погиб защитник Украины, еще один был ранен.

Кроме того, один военнослужащий получил минно-взрывную травму из-за подрыва на НВУ. Раненых срочно доставили в госпиталь, их состояние – средней степени тяжести, сообщает штаб ООС в Facebook.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска стреляли по ВСУ:

трижды у Новозвановки – из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

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неподалеку Шумов – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Троицкого – с крупнокалиберных пулеметов;

в направлении Катериновки – с автоматических станковых гранатометов;

в районе Новотошковское – со станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

возле Широкино – с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ко всему прочему, на границе Луганской и Донецкой областей украинские воины зафиксировали вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Командование ОС выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Также отметило, что для прекращения преступных действий врага ВСУ открывали ответный огонь.

А уже на утро 31 августа оккупанты прибегли к трем нарушениям режима прекращения огня, осуществляя обстрелы:

в направлении Широкино – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новозвановки – из минометов 120-го калибра;

вблизи Нью-Йорка (бывшее Новгородское) – со станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. За нынешние сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter отметил, что информация о потерях оккупантов за 30 августа выясняется. В то же время, по уточненным данным, их потери за 28 и 29.08 дополнительно составляли по одному человеку: "300-й" с 3 ОМСБр1 АК (неосторожное обращение с боеприпасами) и "200-й" с 6 ОМСП 2 АК (неосторожное обращение с оружием).

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