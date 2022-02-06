Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое защитников – штаб ООС

Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они сбросили гранатометные выстрелы из беспилотника, в результате чего было повреждено здание школы и дом, а также ранили двух защитников Украины.

Оба воина находятся в медучреждениях, состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 5 февраля оккупанты обстреляли Павлополь, применяя два БПЛА. С них они сбросили четыре гранатометных выстрела, вероятно ВОГ-17. Взрывы повредили здание школы. К счастью, потерь среди гражданского населения нет.

Также российские наемники дважды открывали огонь в сторону Песков – из стрелкового оружия. Дважды они обстреливали позиции украинских военных вблизи Пищевика, используя автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.

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Кроме того, недалеко от Березового вооруженные формирования РФ вели обстрел из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. По данным штаба ООС, на 07:00 воскресенья, 6 февраля, нарушений режима "тишины" со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7-8 февраля Украину посетят министры обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок. Их визит связан с наращиванием российских войск возле украинских границ, главы МИД планируют поездку к линии разграничения на Донбассе.