Оккупанты атаковали с беспилотника село на Донбассе: повреждены дом и школа

В субботу, 5 февраля, наемники Российской Федерации атаковали с помощью беспилотника село Павлополь в Донецкой области. На населенный пункт, расположенный в 30 километрах от Мариуполя, оккупанты сбросили четыре самодельных взрывных устройства.

Об этом сообщает местное издание "Новости Донбасса" со ссылкой на главу Сартанской военно-гражданской администрации Александра Куркчи. Инцидент произошел около 12:15 на улице Молодежной.

Из-за действий противника были повреждены окна жилого дома, возле которого упало два взрывных устройства. Еще два попали в закрытое на данный момент здание школы и повредили крышу.

Из людей в результате нападения боевиков никто не погиб и не пострадал.

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Сообщается, что на место ЧП прибыла следственно-оперативная группа правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 5 февраля в результате действий врага на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Это случилось, когда наемники РФ вели обстрел из стрелкового оружия в направлении села Пищевик Донецкой области.