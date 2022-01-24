Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, который был установлен 22 июля 2020 года. За прошедшие сутки, 23 января, оккупанты 10 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Вследствие обстрелов ранение получил украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

В большинстве случаев оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В частности, около Водяного они 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Неподалеку Катериновки боевики применяли гранатометы разных систем и стрелковое оружие, а возле Новозвановки артиллерию калибра 122 мм. Кроме того, около Причепиловки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Золотого-4 они открывали огонь из минометов 120 мм калибра.

Отмечается, что вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. На данный момент он находится в госпитале.

Украинские защитники на действия врага открывали ответный огонь, но не применяли запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В понедельник, 24 января, обстрелов со стороны российских наемников зафиксировано пока не было.

Украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по сдерживанию вооруженной агрессии Кремля.

В то же время офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага 23 января составили 3 человека, небоевые:

Безвозвратные (200) – 2 (1 – 6 омсп 2 АК, обстоятельства уточняются; 1 – 100 омсп 1 АК, обстоятельства уточняются);

Санитарные (300) – 1 (9 омсп 1 АК, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января незаконные вооруженные формирования России на Донбассе с помощью беспилотника сбросили на позиции украинских защитников гранатометный выстрел. А также еще трижды нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее российско-оккупационные войска снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе, к тому же с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. За сутки 20 января они четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских Объединенных сил и запустили беспилотник.

Разведка обнародовала тревожные данные о переброске Россией на Донбасс военной техники и вооружения. Среди прочего речь идет о танках, самоходных артиллерийских установках и боеприпасах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что РФ сможет придерживаться дипломатического и мирного пути урегулирования конфликта.

В понедельник, 17 января, стало известно, что Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.

В Российской Федерации отреагировали на поставки Украине оружия от Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "чрезвычайно опасной ситуацией".