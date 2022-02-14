Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенное вооружение – штаб ООС

За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима тишины. При чем один раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты вели обстрелы в направлении трех населенных пунктов. Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил в Facebook.

В течение суток российские наемники использовали стрелковое оружие, гранатометы и минометы.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

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Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 12 февраля ряд пророссийских пабликов сообщил о взрыве, который якобы прогремел в центре оккупированного Донецка. Однако позже информацию опровергли, заявив, что его устроили ВСУ на подконтрольной Украине территории.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рядом с оккупированным Луганском СБУ обнаружила спрятанный арсенал боевого оружия, которым сепаратисты взрывали транспорт украинских военных.